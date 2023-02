Gazzetta pazza di Osimhen: imbarazzante facilità nel fare gol! Impossibile stargli dietro

Napoli sorride per l’ennesima gara straripante di Victor Osimhen anche con Consigli graziato in almeno un paio di circostanze, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Prestazione piena di cose belle, di giocate di qualità e sacrificio, di scatti infinita e palle recuperate:

"Quando gioca il Napoli, non esiste una palla buttata perché a un certo punto appare Victor: impossibile stargli dietro, provare a limitarlo. In campo aperto è come una pantera affamata a caccia della sua preda. E la preda è il gol, che ormai trova con imbarazzante facilità, e nei modi più complicati. Come ieri sera, Consigli non è stato impeccabile, ma la prodezza resta, come il grande gesto tecnico"