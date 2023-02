Gazzetta pazza di Osimhen e Kvara: c'è qualcuno in Europa che possiede una coppia così?

Calcio Napoli - "Adesso la domanda è: ma al momento c’è qualcuno che ne possiede una così in Europa?". E' questo il quesito che si pone l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito alla coppia formata da Kvaratskhelia e Osimhen che in Europa, in base al numero di gol e non solo, in questo momento ha poco da invidiare alle altre dei top club.

Gol e assist Osimhen e Kvaratskhelia in Europa

Osimhen e Kvaratskhelia sono i due calciatori che hanno partecipato a più reti in questo campionato: Victor 19 (16 gol e 3 assist) e Khvicha 17 (8 gol e 9 assist). Nei top cinque campionati europei, Kvara è tra i 5 assi in doppia cifra tra gol e assist (10 e 12) considerando tutte le competizioni. Gli fanno compagnia dei tipini come Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry. Ma c’è un piccolo particolare: lui, coi suoi 21 anni, è il più giovane di tutti. Restando ai tornei che contano, solo il mostro Haaland e Kane hanno segnato più reti di Osimhen.