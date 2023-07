Gazzetta - Passi in avanti per il rinnovo di Zielinski: spalmerà l'ultimo ingaggio su più anni

Calciomercato Napoli - Il Napoli e Piotr Zielinski resteranno ancora insieme si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. A quanto pare il centrocampista polacco ha scelto di rifiutare tutte le offerte per prolungare il suo accordo con il club del presidente Aurelio De Laurentiis in scadenza nel prossimo 2024.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport sul futuro di Zielinski:

"Il suo agente Bartolomej Bolek ha incontrato qui a Dimaro De Laurentiis e sarebbe emersa la volontà del giocatore di restare. Del resto Piotr un anno fa disse no a un’ottima offerta del West Ham e quest’anno non si è seduto nemmeno a discutere su proposte saudite assai remunerative. La stessa offerta della Lazio, presa in considerazione, non sarebbe un passo avanti per il giocatore.

E così si è aperto a un rinnovo a cifre diverse, magari con la spalmatura dell’ultimo anno di contratto che prevede oltre 4,5 milioni netti per il giocatore. Bolek ha lasciato il ritiro e presto le parti si rivedranno ma pare sia stato messo un tassello importante per tenere la forte mezzala polacca".