Articolo di approfondimento sul mercato quello che si legge oggi nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport. In particolare, la Rosea avverte che sarà un finale di stagione particolarmente caro per il Parma che, si legge, ha pronti 50 milioni per onorare i riscatti, già stabiliti, di Inglese, Karamoh e soci, senza contare oltre 6 milioni per Cornelius nel 2021.