Gazzetta - Paradosso Zerbin al Monza: Palladino dice di puntarci ma Alessio è alla sua terza panchina di fila

Che fine ha fatto Zerbin al Monza? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un enigma di difficile soluzione per il calciatore di proprietà del Napoli che ha collezionato la sua terza panchina consecutiva. Una scelta quasi inspiegabile visto che Gallini dichiarò che il colpo Zerbin fu rischiesto espressamente dal tecnico Palladino.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo la terza panchina di Zerbin al Monza:

"Ci sono un paio di elementi che alimentano il paradosso di Alessio Zerbin. Primo: dei 261 minuti giocati finora in campionato (recuperi esclusi), ne ha sommati di più con il Napoli rispetto al Monza (145 a 116). Secondo: il giocatore è stato un desiderio espresso dall’allenatore dei brianzoli.

Continuità? Il paradosso diventa dunque enigma. Perché se sta bene, come ha dichiarato Palladino, e se l’ha voluto fortemente l’allenatore, come ha detto Galliani, è sparito dalle rotazioni a sinistra dell’allenatore del Monza ormai da tre settimane? In questo lasso di tempo, su quel lato, si sono alternati: Dany Mota Carvalho, Georgios Kyriakopoulos e Daniel Maldini. I quali hanno fatto bene e anche benissimo negli ultimi 270 minuti. Il portoghese ha segnato al Milan, Daniel ha realizzato il 2-0 alla Salernitana e servito un assist a Bondo per il 3-2 contro il Milan".