CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché Gattuso ha scelto di schierare Osimhen e non Mertens stasera contro il Torino: "Ai muscoli di Belotti, Gattuso opporrà quelli di Victor Osimhen che, per l’occasione, verrà preferito a Dries Mertens. Scelta, quella del tecnico napoletano, che è prevalentemente di natura tattica. Con il centravanti nigeriano, garantisce quella profondità che potrebbe essere determinante per costringere il Torino a non esporsi troppo".