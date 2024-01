Gazzetta - Ostigard può tornare al Genoa. Problema commissioni per Popovic

Calciomercato Napoli - Ostigard potrebbe tornare al Genoa secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Ostigard dovrebbe liberare il posto in difesa e può tornare al Genoa. Sicuro andrà via Zerbin dopo la Supercoppa, destinazione Frosinone con cui si sta provando a prendere in sinergia il talentino serbo Popovic, 18enne, che non ha chiuso con il Milan per una richiesta di commissioni altissima, che potrebbe rivelarsi un problema anche per il Napoli. E sullo sfondo c’è il Bayern interessato, non l’avversario migliore sul mercato. Ma il Napoli guarda avanti con fiducia: la rivoluzione di gennaio prende forma".