Gazzetta - Osimhen vuole che ADL rinforzi ancora di più il Napoli: non c'è accordo sulla clausola

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive su Victor Osimhen ed il possibile prolungamento contrattuale con il Napoli fino al 2027:

"Al tempo stesso Osimhen è molto ambizioso e dunque oltre a sperare che De Laurentiis rinforzi il Napoli, vuole avere la possibilità un domani di poter scegliere anche di cambiare. Per questo si discute su una clausola di uscita sulla quale però non c’è accordo, col Napoli che la vorrebbe fissare molto alta e il giocatore che invece vorrebbe abbassarla.

Vedremo come le parti riusciranno a continuare a trattare, visto che comunque i rapporti restano buoni, come la voglia di confrontarsi. Però quello che sta succedendo a Parigi non lascia tranquilli. E Osimhen piace, anche se non alle condizioni di De Laurentiis (200 milioni)".