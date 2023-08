Gazzetta - Osimhen trascinatore del Napoli: con lui si parte sempre con un gol di vantaggio

Notizie calcio. Osimhen si conferma la punta di diamante del Napoli, esordendo in stagione con una doppietta da applausi in quel di Frosinone nel 3-1 in rimonta della squadra di Garcia.

Osimhen commento Gazzetta

Ad esaltare ulteriormente le gesta di Osimhen ci ha pensato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Da Spalletti a Garcia passando sempre per Osimhen. Possiamo discutere a lungo del nuovo Napoli, della transizione dallo scudetto al futuro da decifrare, dei movimenti diversi richiesti dal tecnico francese. Tanto, finché c’è un centravanti come Osimhen, si parte sempre con un gol di vantaggio (o quasi). Due centri dei suoi, uno con un’entrata prepotente sotto porta, l’altro in velocità irresistibile, e addio fantasmi e Frosinone.