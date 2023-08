Gazzetta - Osimhen sulla carta resta fino al 2027 ma tra un anno se ne riparlerà: vuole la Premier League

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Victor Osimhen:

"Osimhen ha detto sì al progetto Napoli: avanti insieme fino al 2027, almeno sulla carta. Di sicuro per un altro anno. Il tecnico, di fatto, ha ammesso ciò che tutti sapevano sin dalle prime ore del mattino: la notte non ha portato consiglio e neanche alla firma tanto attesa, ma il sì di Osimhen vale più di tutto e mette al riparo anche da eventuali nuove proposte indecenti dall’Arabia Saudita, da dove l’Al Hilal ha provato fino all’ultimo a strappare Victor al Napoli, con un’offerta arrivata fino a 40 milioni più bonus. Ma Victor punta alla Premier, e lì può arrivarci soltanto continuando a dominare in Italia e a stupire l’Europa".