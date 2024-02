Gazzetta - Osimhen salta il Milan, ma la Coppa d'Africa è un'occasione ghiotta anche per il Napoli e De Laurentiis

Notizie calcio. Victor Osimhen è approdato in semifinale di Coppa d'Africa con la sua Nigeria, ritardando così il suo ritorno a Napoli. Il centravanti non giocherà col Milan l’11 febbraio perché, anche se dovesse perdere la semifinale, sarebbe impegnato nella finale per il terzo posto.

Su La Gazzetta dello Sport, però, provano a vedere il lato positivo in ottica mercato:

La testa adesso è alla Coppa d’Africa, che per tutti i giocatori di quel continente ha un grande fascino e che può comunque far salire ancora il valore del cartellino del giocatore che De Laurentiis ha deciso di cedere. Per il Napoli e soprattutto per se stesso, perché Osimhen sta vivendo probabilmente la stagione più importante della sua carriera. Dopo il tricolore vinto con il Napoli ha la possibilità di conquistare la Coppa d’Africa e veder crescere ancora il suo potere contrattuale.