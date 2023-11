Gazzetta - Osimhen resta ancora in Nigeria: il Napoli non ha fissato una data per il suo rientro

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ci sarebbe ancora una data precisa sul rientro a Napoli di Victor Osimhen:

"Il club non ha fissato una data specifica per il rientro, permettendogli di seguire le terapie circondato dai suoi cari. L’input della dirigenza è soltanto che sia già a Napoli quando potrà riprendere ad allenarsi.

Un programma più intenso per il recupero comincerà la prossima settimana e, in virtù di simili considerazioni, proprio in quei giorni è previsto il suo ritorno in Italia.

I test che sosterrà in campo, in ogni caso, daranno risposte più specifiche sui tempi dell’atteso rientro. La data da cerchiare in rosso è per la trasferta di Bergamo del 25 novembre".