Gazzetta - Osimhen guadagnerà oltre 10 milioni netti a stagione: ADL lancia un messaggio al gruppo squadra

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio la strategia che De Laurentiis sta adottando in questo momento storico del Napoli. Il club attingerà dal tesoretto, e non dai soldi delle plusvalenze, i soldi per rinnovare il contratto di Osimhen. Quello del nigeriano sarà lo stipendio più alto in assoluto della gestione De Laurentiis.

Rinnovo Osimhen Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Osimhen: