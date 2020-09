Gazzzetta su Osimhen: fa sognare Napoli e si sta ambientando velocemente, mostrando empatia con l’ambiente

Notizie Calcio Napoli - Nell’allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio tenuto dal Napoli a Castel di Sangro applausi per il messicano Lozano autore di un bel gol, nella partitella su campo ridotto, con una spettacolare rovesciata. Ne parla La Gazzetta dello Sport:

"Come al solito entusiasmo per le reti e le giocate di Osimhen, l’attaccante che fa sognare Napoli e si sta ambientando velocemente, mostrando empatia con l’ambiente. Alla fine del ciclo di partitelle giocate a grande intensità, è risultata vincente la squadra in casacca arancione e nella classica foto dei vincitori è «apparso» dietro lo sconfitto Osimhen in maglia verde con un sorriso smagliante e il segno di vittoria alzato dietro i compagni"