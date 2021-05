Gazzetta - Osimhen deve migliorare sul piano caratteriale: è in diffida e rischia di saltare Firenze in caso di giallo

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Victor Osimhen debba migliorare sul piano del comportamento in campo dove ha già rimediato diverse ammonizioni che lo mettono nell'elenco dei diffidati. Un giallo contro l'Udinese rischierebbe di fargli saltare Firenze.

Osimhen

OSIMHEN IN DIFFIDA

La rosea scrive: "Qualcosa, comunque, dovrà migliorare sul piano caratteriale. Spesso è fin troppo impulsivo nelle proteste e nelle reazioni, tanto che ha già raggiunto quattro ammonizioni e, dunque, è diffidato. Domani sera, dovrà stare attento a non subire il giallo, altrimenti sarà costretto a saltare la trasferta di Firenze, in programma domenica. E in queste ultime tre giornate Gattuso non potrà mai fare a meno del suo trascinatore".