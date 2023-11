Osimhen ha minacciato di smentire ADL sul fatto che si fosse tirato indietro dopo stretta mano sul contratto: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del rinnovo di Victor Osimhen. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il presidente Aurelio De Laurentiis è ancora convinto di poter riaprire la trattative per un prolungamento dell'accordo in essere oltre il 2025. Questa estate sembrava che tutto fosse stato definito tra le parti, ma al momento non vi sono novità.

