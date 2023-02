Gazzetta - Leader Osimhen: il doppio gesto che ha sorpreso anche Spalletti ad Empoli

Calcio Napoli - Victor Osimhen è un vero e proprio leader in campo. Luciano Spalletti in due anni ha completato tecnicamente questo ragazzo che in precedenza balzava agli occhi dal punto di vista dell'esuberanza atletica ma che difettava dal punto di vista della lucidità davanti al portiere ed anche in qualche fondamentale tecnico. C'è però un episodio che gazzetta racconta su Osimhen e Spalletti in quel di Empoli sabato scorso.

Retroscena Osimhen Spalletti Empoli Napoli

Questa mattina la Gazzetta dello Sport racconta come la trance agonistica di Osimhen a volte sorprende anche lo stesso Spalletti. Il quotidiano racconta come alla fine del primo tempo Victor ce l'abbia con il suo allenatore perchè voleva una squadra ancora più spietata ricordando com’era finita l’anno scorso nello stesso stadio toscano. Atteggiamenti da leader, che come tale quando è uscito, nonostante mancassero solo sei minuti alla fine, era quasi arrabbiato.