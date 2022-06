Gazzetta - Orsolini al posto di Politano per il Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Orsolini al posto di Politano al Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport lancia questa indiscrezione di mercato che vorrebbe l'esterno del Bologna nel mirino di cristiano Giuntoli per la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Sinisa Mihajlovic è estremamente affezionato a Orsolini, e viceversa; le punzecchiature passate, anche le discussioni aperte, non ci sarebbero state se uno non stimasse l’altro. Con inevitabili montagne russe nel rapporto. Su tutti questi aspetti Riccardo Orsolini potrà lavorarci su in vacanza, ben sapendo che potrebbero tornare in pista anche altre opzioni tipo Napoli (appunto), Lazio o Siviglia".