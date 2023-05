Gazzetta, Olivero: "Il Napoli deve avere solo un rammarico in questa stagione"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Olivero, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’:

“Se ieri il Napoli avesse fatto il Napoli, avrebbe festeggiato lo scudetto. La Salernitana è stata brava a rallentare i tempi della possibile festa, stando sempre in partita. È stata brava a fare sua partita cercando di complicare la vita al Napoli, sfruttando la chance che si è presentata a pochi minuti dalla fine. Per quanto riguarda la Champions, il Napoli deve rammaricarsi di aver giocato il doppio confronto col Milan in un momento di calo fisico e con la buona sorte non dalla propria parte. Poi ci sono stati anche degli episodi perché se Kvaratskhelia segna al primo minuto nella gara d’andata cambia tutto. Tutto quello che poteva girare male è girato male per il Napoli anche se il Milan ha meritato la qualificazione.

Queste cose sono di insegnamento perché tutte le squadre hanno un calo durante l’anno, ma va superato. Spalletti dovrà essere bravo a trovare la chiave per risolvere questo problema. Se si vuole puntare alla difesa dello scudetto l’anno prossimo e ad andare avanti in Champions c’è bisogno di allungare la rosa con elementi di esperienza. Nel momento in cui Kvaratskhelia viene raddoppiato come ieri, ci deve essere un piano B. Ci deve essere un intervento tattico per studiare un piano B o un piano C che quest’anno non sono stati necessari. C’è da dire che in tutte le squadre ci sono elementi imprescindibili come Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka per il Napoli. Anche il Manchester City senza Haaland e De Bruyne fa un po’ fatica”.