Gazzetta - Olivera spera di farcela per domenica, Conte ha dovuto ricorrere alle alternative delle alternative

Ultime notizie SSC Napoli - L’emergenza in casa Napoli, assoluta e quasi totale, sulla corsia di sinistra ha richiesto di ricorrere alle alternative delle alternative delle alternative, scrive la Gazzetta dello Sport.

"Fuori Olivera e dentro Spinazzola poi fuori Spinazzola e spazio a Mazzocchi. E davanti a Firenze ci ha giocato Spinazzola, poi è toccato per un attimo a Okafor e infine la resa di Conte, via il tridente. Olivera spera di farcela per domenica o, se dovesse andargli male, per l’Inter"