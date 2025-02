Napoli - Gli azzurri riprenderanno oggi gli allenamenti a Castel Volturno per prepararsi al meglio per la gara di domenica contro il Como alle 12,30. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte farà un punto della situazione con gli infortunati Olivera e Spinazzola. Entrambi potrebbero anche figurare tra i convocati per la gara di domenica, ma nessuno vuole correre rischi inutili. Ci sarà una chiacchierata proprio tra il tecnico ed i due calciatori.