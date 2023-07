Gazzetta - Oggi sono attese mille persone per il primo allenamento del Napoli! E pensare che lo scorso anno...

Cambia l’atmosfera in Trentino. Come racconta la Gazzetta dello Sport, un anno fa il Napoli, che poi avrebbe vinto lo scudetto, venne accolto con molto scetticismo e una contestazione strisciante nei confronti di De Laurentiis, costretto a rimanere chiuso in albergo per motivi di sicurezza.

Ritiro Napoli, attesi 1000 tifosi oggi a Dimaro