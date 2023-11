Gazzetta - Oggi primo incontro Mazzarri-Kvaratskhelia, il tecnico ha studiato i suoi movimenti in Nazionale

Notizie Napoli calcio. Oggi Khvicha Kvaratskhelia tornerà a Napoli dopo le fatiche con la Nazionale georgiana e sarà l'occasione per conoscere il nuovo allenatore Walter Mazzarri.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio sull'idea di calcio che lo stesso Mazzarri vuole trasmettere a Kvaratskhelia:

Walter Mazzarri ha studiato a fondo, per pensare come meglio utilizzare il gioiello, dandogli la possibilità di esprimere sempre al meglio le proprie qualità. Oggi Kvara rientra a Napoli e domani sarà a Castel Volturno per il primo allenamento col nuovo staff tecnico. E domani saranno rientrati un po’ tutti i nazionali e dunque sarà la prima volta che Mazzarri potrà parlare col gruppo, impostare le tre sedute prima di Bergamo per scegliere la strategia migliore e gli uomini più in forma per affrontare l’Atalanta di Gasperini.