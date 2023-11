Gazzetta - Oggi Garcia tornerà a Napoli: ha saputo dell'esonero grazie al comunicato ufficiale

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport oggi Rudi Garcia tornerà a Napoli per sbrigare le ultime pratiche burocratiche e personali prima di salutare definitivamente la città:

"Comunque a Napoli torna oggi anche Rudi Garcia, per “chiudere” le questioni della sua breve vita napoletana. Ieri pomeriggio - qualche minuto prima che venisse ufficializzato l’ingaggio di Mazzarri - è venuto a conoscenza del fatto che non sarà più la guida tecnica dei campioni d’Italia. Poche righe di ringraziamento. Lo aveva già capito domenica che tutto era finito. Renderlo l’unico capro espiatorio di questa vicenda, è un’analisi che non aiuterà il Napoli a riprendersi dai tanti errori commessi".