Gazzetta - Offerta ufficiale del Psg per Kvara: cifra monstre, la decisione di De Laurentiis

C'è l'offerta ufficiale del Psg per Khvicha Kvaratskhelia si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che rivela la cifra messa sul piatto dal club parigino per strappare il numero 77 al presidente Aurelio De Laurentiis. Kvara con il Napoli ha ancora altri tre anni di contratto, ma si aspetta una gratificazione economica da parte del presidente. Il georgiano percepisce appena 1.5 milioni netti a stagione.

Offerta del Psg per Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport l'offerta del Psg per acquistare Kvaratskhelia è di 100 milioni. Una cifra importante che farebbe vacillare chiunque, ma non il presidente Aurelio De Laurentiis il quale non ha alcuna intenzione di privarsi del talento georgiano che non ha mai chiesto di andare via da Napoli. Le trattative per il rinnovo proseguono, la distanza tra domanda ed offerta non è più così ampia. Secondo Gazzetta balla praticamente solo 1 milione di differenza; De Laurentiis ne offre 4 più bonus mentre Jugeli (agente di Kvara) ne chiede 5.