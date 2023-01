Gazzetta - Obbligo vittoria pesa sull'Inter. L'atteggiamento del Napoli dipenderà anche dagli altri risultati

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'atteggiamento del Napoli in quel di Milano. Per il quotidiano molto dipenderà anche dai risultati delle avversarie scudetto degli azzurri:

"Sotto questo aspetto un pareggio per l’Inter non sarebbe disprezzabile. Domani sarà interessante capire in quale modalità si presenterà il Napoli. Giocherà per vincere come ha sempre fatto nella prima parte del campionato o entrerà in modalità gestione, per amministrare il vantaggio? Forse l’atteggiamento dipenderà dai risultati di Milan, Juve e Lazio, in campo prima di Inter-Napoli.

Se le inseguitrici, tutte o in parte, non vincessero, il Napoli potrebbe fare due conti e custodire il pareggio come un bene prezioso. Un punto in più, un altro scontro diretto alle spalle, una giornata in meno. L’obbligo della vittoria pesa sull’Inter".