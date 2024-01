Gazzetta - Nuovo incontro tra Napoli e Fiorentina per Barak: c'è distanza sulla formula del prestito

Calciomercato Napoli - C'è ancora da lavorare tra Napoli e Fiorentina per quanto riguarda Barak. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Al Napoli piace da tempo Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina nel mirino già ai tempi del Verona. E proprio a Riad nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra le società per capire i margini dell’operazione: la base del prestito va bene a tutti, ma la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto che il Napoli al momento non intende garantire. Insomma, c’è ancora da lavorare per sbloccare l’affare"