Gazzetta - Notte da tregenda, sotto il diluvio il Napoli affoga ai rigori. Bisognerà vedere come supererà questa serata shock

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la clamorosa eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese che ha la meglio sugli azzurri vincendo ai calci di rigore.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sull'uscita del Napoli dalla Coppa Italia:

"Una notte da tregenda. Finisce sotto il diluvio e ai rigori il Napoli affoga. Grandi applausi alla Cremonese e a Ballardini che hanno onorato al meglio l’impegno mettendo alle corde la capolista che eppure era riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio. Il calcio è roba seria e va sempre affrontato al massimo dell’impegno. Stavolta diversi degli azzurri, in maglia rossa, non l’hanno fatto e dunque brava la Cremonese.

E dire che nei supplementari gli ospiti erano persino rimasti in 10 per l’espulsione di Sernicola. A quel punto Spalletti aveva messo in campo pure l’uomo mascherato Osimhen, che ha sfiorato due volte il gol. Ma si è andati ai rigori, con tutti i lombardi perfetti dal dischetto e Lobotka invece che ha calciato fuori. Ora bisognerà vedere come il Napoli supererà questa serata shock"