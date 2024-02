Gazzetta - Non è stata una vigilia di gara come le altre per Mazzarri: cosa è accaduto

Napoli Calcio - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport quella contro il Genoa non è stata una vigilia di gara come le altre per l'allenatore Walter Mazzarri. La situazione non è certamente delle migliori guardando anche la classifica degli azzurri.

Napoli Genoa

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: