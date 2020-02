Gazzetta - Inter, Conte cambia cinque undicesimi della formazione del derby per affrontare il Napoli

Notizie calcio Napoli - L'Inter punta anche alla Coppa Italia. Seppure sia un obbiettivo non conclamato dalla società nerazzurra, questa sera il Napoli dovrà fare i conti contro una formazione decisa a puntare alla vittoria del trofeo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Magari – non fosse sufficiente l’obiettivo dichiarato della società – è anche dando un’occhiata a questi numeri che Conte ha deciso di giocarsela al massimo. L’approccio è meno morbido solo in apparenza: non inganni il fatto che la squadra non si sia fermata in ritiro, è un’abitudine che Conte vuole portare avanti per la Coppa Italia ma stamattina i giocatori si alleneranno comunque, ad Appiano. Il turnover è corposo numericamente – dovrebbero cambiare cinque undicesimi della formazione che ha vinto il derby - ma facilitato dai rientri post squalifica di Bastoni e Lautaro. I propositi di riposo riguardanti Lukaku sembrano rimandati all’Europa League, in caso di necessità c’è comunque una camera iperbarica che può venire in soccorso. In rampa di lancio Sensi, Eriksen pronto ancora a entrare dalla panchina. È l’Inter 2.0: il tecnico adesso fa la conta e ha davvero scelta in ogni reparto, in fondo il lancio pubblicitario migliore per affrontare il periodo più caldo della stagione. Ma se cercate la foto di copertina, la merita tutta Lautaro, che rivede il campo dopo due settimane, ha un cartellino rosso da farsi perdonare, una multa pagata per la reazione e un debito da saldare con i compagni, che senza di lui hanno vinto sempre. Ha fame anche il Toro, da mangiare ce n’è per tutti".