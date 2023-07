Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sulle tracce del difensore Mavropanos ci sarebbe anche la Juventus:

"Mavropanos è invece possibile partente da Stoccarda con valutazione intorno ai venti milioni. I concorrenti sono in Germania (Eintracht Francoforte) ma pure in Italia visto che anche la Juventus ha fatto dei passi per sapere la valutazione data per il centrale greco".