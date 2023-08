Gazzetta - Due azzurri al passo d’addio: la situazione

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Diego Demme spinge per andare via. Il calciatore è di fatto fuori dal progetto tecnico di Rudi Garcia e ha soltanto un altro anno di contratto con il Napoli.

Il Napoli cede Demme

Stando a quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, su Demme c'è da tempo l'Hertha Berlino ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Genoa che sembra voler puntare sul calciatore tedesco. L'ostacolo maggiore sembra però l'ingaggio da 2.5 milioni netti a stagione che andrà spalmato. In uscita c'è anche Gianluca Gaetano che appare sempre di più prossimo al trasferimento all'Empoli.