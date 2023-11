Gazzetta - Non si sblocca rinnovo quadriennale Zielinski-Napoli: Inter e Juve pronte all'assalto da gennaio

Calciomercato Napoli - Inter e Juventus sono alla finestra per Piotr Zielinski si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che spiega come Giuntoli e Marotta proveranno da gennaio a lanciare l'assalto definitivo per il centrocampista polacco che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul futuro di Piotr Zielinski:

"Il polacco, invece, dopo aver rinunciato ai soldi dell’Arabia Saudita (tanti, circa 15 milioni netti a stagione offerti dall’Al Ahli) per rimanere a Napoli, ancora non ha trovato l’intesa col club per il prolungamento quadriennale: l’accordo sembrava vicinissimo ad agosto, ma la situazione è al momento in stand by, tanto che Juve e Inter stanno valutando la possibilità di metterlo sotto contratto già da gennaio ma per la prossima stagione, per un affare a costo zero.

E già da gennaio Giuntoli e Marotta potrebbe cominciare a duellare per Zielinski, qualora la situazione del rinnovo di contratto tra il polacco e il Napoli non dovesse sbloccarsi. Il profilo di Piotr corrisponde perfettamente alle esigenze dell’Inter, che con i colpi a parametro zero continua a mantenere altissima la sua competitività".