Gazzetta - Non sarebbe scandaloso vedere in panca Kvara con la Samp

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport non è da escludere l'esclusione di Kvaratskhelia dal primo minuto domani contro la Samp:

"Con Kvaratskhelia che non sarebbe scandaloso veder partire dalla panchina. Ché con le sue sterzate potrebbe diventare più decisivo nell’ultima mezz’ora puntando un difensore anche un po’ stanco. Ipotesi. Percorribili e già testate perché quando il georgiano era out per la lombalgia il nordmacedone lo ha sostituito in maniera brillante, segnando contro Atalanta e Udinese"