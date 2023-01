Gazzetta - Non paragonabile forza economica di Exor verso la Filmauro ma De Laurentiis dal 2007 ha un valore aggiunto

"Oggi sotto l’egida Exor c’è il gruppo automotive Stellantis (ex Fiat), il gruppo industriale Iveco, la casa automobilistica Ferrari, la Juventus, il settimanale The Economist e il gruppo editoriale Gedi, proprietario dei quotidiani la Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX, di una catena di quotidiani locali e di varie emittenti radiofoniche, e poi c’è la compagnia di capital good Cnh Industrial, Accanto a questo gigante, la Filmauro con i suoi 185,6 milioni (non miliardi) di patrimonio appare come la goccia nel mare dei concorrenti calcistici.

Questa potenza ha consentito agli Agnelli di ripianare con corposi aumenti di capitale (300 milioni nel 2020, 400 milioni nel 2021) i pesanti debiti. Mentre quelli del Napoli, oltre a essere limitati, sono stati già quasi del tutto ammortizzati dall’ottima “dieta” sul mercato. Al punto che Aurelio De Laurentiis nei suoi 18 anni di gestione ha operato un solo aumento di capitale da 16 milioni nel lontano 2007".