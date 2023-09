Gazzetta - Non appare mai la parola scusa nel comunicato SSC Napoli sul video TikTok Osimhen: svelato il motivo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come nel comunicato della SSC Napoli non appaia mai la parola scusa per quanto riguarda il video TikTok su Victor Osimhen:

"La schiarita tanto attesa sul caso Osimhen non è detto che arrivi, ma la tempesta perlomeno è passata. Nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria posizione. Non sono delle vere e proprie scuse, il fatto che questa parola o un suo sinonimo non appaiano nel comunicato indica che il club ritiene di non aver compiuto un gesto errato".