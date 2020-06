Gazzetta - Nodo diritti TV, niente più intesa per le gare in chiaro: verranno mostrati solo gli highlights al termine delle gare

Ultime notizie calcio. Arrivano cattivi aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la questione diritti TV: secondo la rosea è infatti definitivamente saltato l'accordo per la trasmissione in chiaro di due delle quattro partite della prima giornata:

Il calcio che riparte non sarà più per tutti: l’intesa per trasmettere in chiaro due delle quattro partite della prima giornata, che fino a due giorni fa sembrava a un passo, è definitivamente saltata. Al contrario l’accordo per la messa in onda degli highlights è fatto: da lunedì per vedere gol e azioni salienti delle gare serali non sarà più necessario aspettare la scadenza dell’embargo. Rai 2 le mostrerà pochi minuti dopo la fine dei match.