Gazzetta - Niente maxi ritiro obbligatorio e quarantena in forse: così Spadafora va in soccorso al calcio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul protocollo Figc: "Due dei tre problemi sollevati dai club (ritiri, responsabilità dei medici) potrebbero aver già trovato soluzione. Il terzo ostacolo resta sul percorso, ma il tempo potrà suggerire come superarlo: è il tema della quarantena di squadra in caso di nuovi contagi, condizione che le società vorrebbero evitare e su cui il Ministro dello Sport Spadafora è arrivato in soccorso. Le richieste che i club avevano tradotte in una bozza di nuovo protocollo, di fatto hanno già trovato l’autorizzazione del governo. Gli impedimenti principali indicati dalle società erano tre: ritiri obbligatori, responsabilità penale dei medici, quarantena di gruppo in caso di nuove positività. Sul primo punto i club sottolineavano l’impedimento oggettivo nell’individuare una struttura in grado di accogliere (e isolare) l’intero gruppo squadra"