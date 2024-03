Gazzetta - Ngonge potrebbe recuperare per il Torino: le ultime

Napoli - Quando rientra Ngonge dall'infortunio? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore ex Hellas Verona sicuramente non verrà convocato per la gara di domani sera al Maradona contro la Juventus. Il Napoli non vuole correre inutili rischi o ricadute. Possibile che Ngonge possa tornare a disposizione per il match contro il Torino.

Infortunio Ngonge, le ultime

