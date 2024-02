Gazzetta - Ngonge in forte dubbio per Cagliari: le ultime sulle condizioni di Osimhen

Napoli Calcio - Sono essenzialmente due i dubbi che Francesco Calzona dovrà sciogliere nella rifinitura che si terrà oggi a Castel Volturno prima della partenza della squadra per Cagliari. I nomi attenzionati dal tecnico calabrese sono quelli di Osimhen e Ngonge:

"Il brivido di doverne fare a meno ancora, dopo averlo appena ritrovato dopo la Coppa d’Africa, è stato provato. Fortunatamente per Calzona, però, sembra già tutto risolto. I sintomi sono minimi, per questo non c’è da preoccuparsi in vista della sfida di domani col Cagliari. Il nigeriano ci sarà, con la voglia di risollevare le sorti del Napoli. Resta da capire se tra le opzioni in attacco a disposizione ci sarà anche Ngonge, che invece si è allenato a parte".