Gazzetta - Nessuno è incedibile per De Laurentiis: anche Kvara, Di Lorenzo e Lobotka in bilico

Nessuno è incedibile, tutti sono sul mercato. Questo è il pensiero definitivo del presidente De Laurentiis che sembra intenzionato a fare piazza pulita di tutta la rosa a disposizione. C'è dunque da aspettarsi una autentica rivoluzione tecnica. Una scelta necessaria secondo il numero uno della SSC Napoli che ha cambiato atteggiamento nei confronti della squadra nell'ultimo periodo.

Rivoluzione Napoli: tutti sono sul mercato

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per De Laurentiis sono tutti cedibili. Anche chi si sentiva intoccabile adesso è sul mercato. Il quotidiano fa tre nomi che sembravano dovessero essere i pilastri del Napoli, ma che ora sono in uscita come il resto della rosa. In testa c'è il capitao Giovanni Di Lorenzo poi anche Stanislav Lobotka ed infine Khvicha Kvaratskhelia. De Laurentiis non vuole più dare alibi a nessuno.