Gazzetta - Nessun ripensamento sulle multe post-ammutinamento, De Laurentiis non vuole rinunciare all'arbitrato con i giocatori

Ultime notizie Napoli - No, non c’è stato alcun ripensamento. S’era ipotizzato che Aurelio De Laurentiis incontrasse allenatore e squadra per provare a sistemare la questione multe, ma la realtà ha rivelato tutt’altra storia secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis ha spiegato che il momento è critico, che è stato segnato dalle perdite economiche dovute alla sospensione delle attività e che il club ha bisogno di tempo per far quadrare i conti. L’incontro è stato di breve durata, il tempo necessario perché spiegasse loro le intenzioni sul pagamento degli stipendi. Sulle multe, nemmeno una parola. Il che conferma la volontà del dirigente di andare avanti, di non voler rinunciare all’arbitrato richiesto"