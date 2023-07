Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa rinnovo Osimhen. ieri c'è stato un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del centravanti nigeriano:

"Anche ieri l’agente Roberto Calenda si è fermato in Val di Sole e sono proseguiti i colloqui con De Laurentiis. Nessun passo avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto di Osimhen, ma la volontà di dialogo fra le parti non manca ed è un buon punto di ripartenza".