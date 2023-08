Gazzetta - Nel contratto di Mancini con la Nazionale c'è una penale: ora la FIGC vuole esercitarla

Notizie calcio. Nuovo episodio della diatriba tra la Nazionale di calcio e l'ormai ex CT Roberto Mancini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIGC sarebbe pronta ad esercitare la penale presente nel contratto dell'ultimo commissario tecnico:

Il contratto che aveva firmato con la Federcalcio non prevede infatti clausole o cavilli che possano consentire al Mancini di liberarsi a zero, a dispetto tra l’altro di quanto detto due giorni fa da De Laurentiis che nel suo durissimo attacco a Gravina sosteneva che la Figc avesse «subito a poche settimane da due gare molto importanti le dimissioni di Mancini» perché «mancano strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi determinando il rispetto dei contratti». Ma se in un primo momento in via Allegri, anche per gratitudine per gli anni passati insieme, si era scelto di non procedere con azioni legali contro l’ex c.t., adesso l’ipotesi viene seriamente presa in considerazione. Se non altro perché, quando c’è di mezzo un patrimonio importante come la nostra nazionale, è indispensabile fare chiarezza.