Gazzetta - Napoli sabato in ritiro prima di una match al Maradona, è la prima volta

Quando la palla comincia a girare lenta e tutti la chiedono fra i piedi invece di correre negli spazi, significa che il gioco del Napoli si fa prevedibile. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Stavolta Lobotka non riesce ad accendere il flipper e gli stessi Kvara e Raspa sbattono contro il muro di Berlino:

"È vero che il Napoli ha colpito anche un palo (come i tedeschi del resto) ma complessivamente la squadra è apparsa svogliata in certi momenti. E invece serve il massimo della concentrazione, contro qualsiasi avversario. Forse per questo motivo sabato la squadra per la prima volta andrà in ritiro prima di una partita in casa. Certo, con l’Empoli si gioca alle 12.30, ma meglio premunirsi"