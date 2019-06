Gazzetta - Napoli è sempre stata la prima opzione per Veretout! Francese convinto dal progetto tattico di Ancelotti, i dettagli

Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout ha dato il via libera al suo procuratore per definire gli accordi con il Napoli e con il Milan, bocciando invece le ipotesi Roma e Lione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la pista Napoli:

"La squadra partenopea è sempre stata la prima opzione nella testa di Jordan. Gli piace l’internazionalità di un tecnico come Ancelotti, gli piace la possibilità di giocare la Champions (una vetrina che potrebbe spalancargli anche le porte della nazionale di Deschamps) e gli piace molto anche la città. Oggetto di più di un blitz turistico. Veretout è convinto anche del progetto tattico. Il Napoli potrebbe esaltare le sue qualità: coprire al meglio difesa e distendersi in avanti per esaltare le sue doti di tiratore dalla distanza. Con o al posto di Allan"