Gazzetta - Napoli-Roma, le ultime in casa giallorossa: novità tattica per Mourinho, la scelta su Pellegrini

Notizie calcio - Domani sera il Napoli ospiterà la Roma al Maradona per la prima giornata del girone di ritorno: si affrontando le due squadre più in forma del momento per punti raccolti dalla ripresa del campionato.

Napoli-Roma, ultime di formazione

Sarà anche l'ennesimo scontro tra Spalletti e Mourinho, con il portoghese che sta preparando già qualche sorpresa tattica. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo Special One potrebbe optare per un più coperto 3-5-2 abbassando il recuperato Pellegrini in mediana. Davanti le certezze sono Dybala ed Abraham, mentre al posto dello squalificato Celik sarà dirottato a destra Zalewski: l'unico dubbio riguarda la corsia opposta, con El Shaarawy favorito su Spinazzola.