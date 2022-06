Gazzetta - Napoli irritato per il no di Fabian al rinnovo: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Fabian Ruiz al Napoli. Lo spagnolo non ha intenzione di rinnovare avendo un altro anno di contratto.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il club azzurro gli ha proposto un rinnovo con clausola così da invogliarlo a firmare il prolungamento ma lo spagnolo non ne vuole sapere e il Napoli si è irritato facendo intendere che Fabian potrebbe addirittura finire ai margini del progetto tecnico di Spalletti. Solo ipotesi per il momento perché poipotrebbe spuntare all’improvviso un acquirente magari proprio dalla Liga (Real o Atletico) disposto a riportare Ruiz in patria alla modica cifra di 30 milioni".