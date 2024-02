Gazzetta - Napoli con un allenatore subaffittato alla Slovacchia, ma tre speranze autorizzano la fede nell'impresa Champions

Ultime notizie Napoli - Al 75’ di Napoli-Barcellona, il Maradona, avvilito, si è chiesto (e noi con lui): «Ma che cosa gli avete fatto? Come avete ridotto la meravigliosa macchina da gioco e da gol dello scudetto?». Inizia così l'editoriale della Gazzetta dello Sport.

"Questo Napoli, al terzo allenatore, subaffittato alla Slovacchia, martoriato dagli errori gestionali, al 75’ non ha ancora tirato in porta ed è sotto per un gol di Lewandowski, con uno spento Kvara sostituito brontolando. Avvilente la prima mezz’ora azzurra, ma al 75’ la palla arriva a Osimhen, spalle alla porta. Resiste a una carica, si volta e mette in rete. Almeno lui c’è.

A lui si aggrappa Napoli e all’orgoglio di cui la squadra dispone ancora. Lo ha dimostrato nel finale di primo tempo e nel finale del secondo. La speranza che Osi torni sempre più simile al suo passato, che Kvara ritrovi smalto e sorriso, che Calzona possa far fruttare le sue idee, autorizza la fede nell’impresa"