Gazzetta - Napoli bello senz'anima: i numeri non tornano, subiti troppi gol rispetto ai tiri concessi agli avversari

Notizie Calcio - Doppio allarme per la difesa del Napoli. Per gli uomini a disposizione, che si assottigliano sempre più a 10 giorni della sfida col Barcellona. E per i troppi gol subiti che non fanno dormire tranquillo Gattuso, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Rimane la sconfitta di Milano, non tanto per il risultato ma per l’ennesima prestazione della squadra. Bella (ma solo in parte) senz’anima. In 13 gare post pandemia il Napoli ha subito 14 gol e solo in 3 occasioni ha mantenuto la porta imbattuta: i numeri non tornano, il Napoli è la squadra in assoluto che concede meno tiri agli avversari. 397, 140 nello specchio. Ecco che i 49 gol subiti diventano sproporzionati. Manca quel «quid» nelle due fasi per tramutare le azioni in gol e subire qualche rete in meno. L’anima, per l’appunto, invocata da Gattuso”